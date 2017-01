Hina matsuri Thementag im Rahmen der Sonderausstellung „Oishii! Essen in Japan“ 14 + 15 Uhr Kinder ab 6 Kinderführungen: Festtagskleidung Schon mit drei Jahren bekommen Kinder ihren ersten Kimono. Mit ihren prächtigen bunten Mustern sind Kimonos als Festgewand bestens geeignet. 14 – 16 Uhr Schön wie eine Geisha Keiko Tanikawa zeigt ihre Kimono-Sammlung: Zum Anschauen und Anprobieren – auch für Erwachsene! 14 – 16 Uhr Kinder ab 6 Offenes Kinderprogramm: Das Kaiserpaar und sein Hofstaat An hina matsuri stellt jedes Mädchen seine prächtig gekleideten Puppen auf eine Treppe. Ganz oben steht das Kaiserpaar, darunter der Hofstaat. Diese Puppen beschützen die Mädchen. Sehr bekannt sind in Japan auch die kleinen kokeshi, Puppen aus Holz, die mit Blumen und Mustern bemalt sind. Auch wir werden eine kokeshi oder eine Kaiserpuppe aus Papier gestalten. 14.30 + 16 Uhr Kinder ab 4 Kamishibai – japanisches Papiertheater ab 4 Veronika Hinkelbein erzählt "Der geheimnisvolle Löffel" und "Der Mann und die Maus"