Mendel Singer ist jüdisch-orthodoxer Thoralehrer, ein „ganz alltäglicher Jude“, in einem ostgalizischen Dorf zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Treu lebt er nach dem Gesetz der Vorväter. Aber wie der alttestamentarische Hiob muss er zahlreiche Schicksalsschläge hinnehmen: Sein ältester Sohn geht zum Militär, sein zweiter Sohn desertiert und emigriert in die USA, seine einzige Tochter lässt sich mit Kosaken ein und sein Jüngster, Menuchim, ist scheinbar unheilbar behindert. Als Singer mit seiner Frau und seiner Tochter in die USA emigriert, muss Menuchim zurückbleiben. Nachdem beiden Söhne im Weltkrieg fallen, stirbt seine Frau Deborah schließlich an Kummer und seine Tochter Mirjam verfällt dem Wahnsinn. Mendel Singer hadert mit Gott, verliert schließlich seinen einst so festen Glauben und allen Lebensmut. Doch das Leben hält für ihn noch eine Überraschung bereit, die ihn am Ende seines Lebens mit seinem Schicksal zu versöhnen vermag. Der Autor Joseph Roth war ein begnadeter Erzähler und Romancier. Stefan Zweig schrieb über Roths „Hiob. Roman eines einfachen Mannes“: „Hiob ist mehr als Roman und Legende, eine reine, eine vollkommene Dichtung, die alles zu überdauern bestimmt ist, was wir, seine Zeitgenossen geschaffen und geschrieben haben. An Geschlossenheit des Aufbaus, an Tiefe der Empfindung, an Reinheit, an Musikalität der Sprache kaum zu übertreffen.“ Koen Tachelet hat eine kluge und zugleich berührende Fassung von Joseph Roths Roman aus dem Jahr 1930 verfasst, die 2008 an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt wurde.