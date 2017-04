Hip Island Opening BBQ

Wir läuten die Hip Island - Haupsaison 2017 mit dem Hip Island Opening Festival ein! Was wir im letzten Jahr aufgrund der Verzögerungen beim Neuebau und aufgrund des schlechten Wetters noch haben verschieben müssen, wird in diesem Jahr nun also pünktlich stattfinden.Es wird in diesem Jahr ein BBQ-Tagesfestival mit dem Musikschwehrpunkt: Soul / RnB / Hip Hop / Reggae, Ragga, Dancehall / Latin Beats / Reggaeton / geben. Line UP:DJ MAD / Beginner / HamburgDJ Dynamite / Dynamite de Luxe / HamburgSoul, RnB & Hip Hop by:DJ Case (Soul2Soul/BBB/TTS)DJ Clipse (Soul2Soul)Reggae, Ragga, Dancehall by:Yardstyle Sound (BussDiDance/JamaicanCream)Latin Beats & Reggaeton by:DJ ManU 'El Comandante' (ILR / Love Latinbeats) Esteban Dinero aka DJ STEVE MONEY (Soul2Soul Love Latinbeats)Wir starten um 12 Uhr mit einem fetten BBQ! Weitere Infos zum BBQ, folgen in kürze.Die die Freunde der elektronischen Musik verweisen wir auf unsere geliebte Beach of Love 2017 und unseren Sonnentanz 2017!DIGINIGHTS DEAL:Mit Voranmeldung auf diginights.com ein Welcomedrink bis 14 Uhr abstauben!DIGINIGHTS WIN:Unter allen Vorangemeldeten Usern verlosen wir 3 x 1 HIP Saisonkarte