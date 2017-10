Hipbone Slim One Man Band

Man kennt ihn auch als SIR BALD DIDDLEY, und ein Unbekannter ist er ganz sicherlich nicht: Seit drei Jahrzehnten bereichert er die Rock'n'Roll-Szene der britischen Insel mit seinen musikalischen Aktivitäten! So veröffentlichte er als Frontmann zusammen mit seiner Combo THE KNEETREMBLERS (zu der auch BRUCE BRAND gehört, der schon mit BILLY CHILDISH bei THEE MILKSHAKES spielte) diverse Alben auf Voodoo Rhythm Records (und bekam dabei auch gesangliche Unterstützung von HOLLY GOLIGHTLY), als SIR BALD & HIS WIG-OUTS gab es Instrumental-Surf, mit seiner Formation THE NINE TON PEANUT SMUGGLERS war er im Bereich der Ska-Musik unterwegs und mit THE SNAGS fabrizierte er GarageRock - keine Sparte bleibt von ihm unbedient. Erst seit Kurzem stellt er sich nun aber auch ganz alleine auf die Bühne und lebt als "One Man Band" mit Gitarre, Mundharmonika, Maracas und einer Bass-Drum seine Leidenschaft für den Blues in seiner wilden, rauhen und ursprünglichsten Form aus. Als "Stomping Blues'n'Rhythm" bezeichnet er das dann, und erinnern tut's zum Beispiel an seinen Landsmann DOLLAR BILL. Eine erste Plattenveröffentlichung auf dem von ihm betriebenen Label Alopecia Records ist zur Zeit in Vorbereitung und sein Live-Debüt in Stuttgart steht an, das man keinenfalls verpassen sollte! Support: ROSH L. PAPENFOOT - Die "Ein-Mann-Band" aus dem Stuttgarter Hinterland wildert mithilfe von Gitarre und "Foot Drums" in den Bereichen Blues, Folk und Rock