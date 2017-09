HipHop Mittwoch

Der HipHopMittwoch! ist zurück. Nun ja, eigentlich war er nie wirklich weg. Denn seit im September 2014 das Freund & Kupferstecher eröffnet hat, wird auch der HipHopMittwoch! in alter Tradition fortgeführt. Ja, der HipHopMittwoch! war schon fresh, als deine Eltern sich nur angezogen kannten (Grüße an Marz). Stuttgarts erste Hip Hop Party (der Woche) öffnet auch weiterhin immer mittwochs ab 23 Uhr ihre Türe am Berliner Platz. Und natürlich bleibt auch der Eintritt, wie gewohnt, frei.