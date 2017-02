× Erweitern Hipsticks

Seit über 15 Jahren sind die Hipsticks in Sachen Jazz, Funk, Rock, Blues und Fusion unterwegs. Sie interpretieren Stücke von Marvin Gaye, The Meters über John Scofield und Billy Cobham bis hin zu Miles Davis. Hinzu kommen eigene Kompositionen, welche stilsicher in die durchdachte Auswahl integriert sind. Ob groovig und tanzbar oder in entspanntem Lounge-Sound. Durch ihre Vielseitigkeit und ihre Offenheit konnten und können die Hipsticks immer wieder zahlreiche namhafte Musiker gewinnen und gekonnt einbeziehen. Die Besonderheit an den Hipsticks ist ihre Fähigkeit, eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Einflüssen elegant und mit viel Spielfreude zum typischen Hipsticks-Sound zu vermischen.

Das Konzept umfasst großzügige Improvisationsfreiräume für alle Musiker, die bei ihren Konzerten dafür sorgen, dass sich bei jedem Song immer wieder etwas Neues auftut.

An diesem Abend haben sich die Hipsticks einen besonderen Gast dazu geladen, der demnächst an dieser Stelle bekannt gegeben wird.

Besetzung: Jean-Pierre Barraqué (keys); René Kastler (guit); Markus Kössler (b); Stefan Arnolds (dr) + special guest: To be announced