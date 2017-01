Hirntot Records

HIRNTOT und RUFFICTION kommen gemeinsam auf Tour! Zehn Jahre Untergrund wären für die meisten Künstler wahrscheinlich ein Misserfolg. Für HIRNTOT und RUFFICTION bedeuten zehn Jahre Untergrund ständiges Wachstum, eine kompromisslos loyale Fanbase, harter Rap - und trotzdem Charterfolg! RUFFICTION haben sich im Stile einer New York Hardcore Band seit Jahren einen Ruf als LiveUrgewalt erspielt und auch die Maskenrapper von HIRNTOT sind endlich auf der Bühne unterwegs. 2017 geht es gemeinsam auf Tour. Für zwölf Shows ziehen die Antihelden quer durch Deutschland, bis nach Österreich und in die Schweiz. Seid dabei, wenn Eure Stadt in Schutt und Asche gelegt wird!