Historias de amor mit Martina Trost

Historias de amor - Geschichten über die Liebe - ist ein Programm für all diejenigen, die dem Zauber südamerikanischer Musik erliegen möchten.

Die Stuttgarter Musikerin Martina Trost kombiniert ihre Stimme mit ihrem Violoncello und lässt in ungewöhnlicher Kombination leichte Bossa-Nova-Klänge und jazzige Stimmimprovisationen erklingen.

In fein abgestimmten Arrangements kommen spanisch-portugiesischsprachige Lieder zu Gehör. Die poetischen Texte erzählen von der Liebe in all ihren Facetten: vom Zueinanderfinden und Auseinanderleben, von Erinnerungen und Umarmungen, von Lust und Schmerz. Wohltönend, leidenschaftlich und abwechslungsreich begegnen sich zwei Seelenverwandte in einem innigen Dialog.