Historische Stadtführung durch die Neckarsulmer Innenstadt. Treffpunkt ist der Marktplatzbrunnen. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person. Kinder unter 10 Jahren sind frei.

Öffentliche Stadtführungen finden in diesem Jahr von April bis einschließlich Oktober jeweils einmal im Monat statt. So können auch Einzelpersonen, Tagesgäste oder spontane Besucher in den Genuss einer historischen Stadtführung kommen.Treffpunkt: Marktplatzbrunnen

Dauer: 90 Minuten