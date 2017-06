Historischer Weinspaziergang mit dem Stadtbüttel

Gästeführerin Andrea Täschner & Weinerlebnisführerin Beate Schiefer, Parkplatz am Kies

Mit dem Lauffener Stadtbüttel "Hillers Loui" und der Weingärtnerin "Mariele vom Dorf" tauchen Sie ein in die bewegte Geschichte der Wein- und Hölderlinstadt am Neckarufer. Kostproben von Lauffener Weinen und kleine Leckereien lassen Sie die Neckarstadt mit allen Sinnen erfahren.Auf seinem Spaziergang durch den "Flecka" trifft der ehemalige Stadtbüttel "Hillers Loui" (alias Gästeführerin Andrea Täschner) das "Mariele vom Dorf" (alias Weinerlebnisführerin Beate Schiefer). Bei dieser Begegnung erinnern sich die beiden lebhaft an denkwürdige Geschichten und lustige Anekdoten, die das Leben der Lauffener vor rund 100 Jahren und früher bestimmt haben. Erleben Sie die Urgesteine aus dem Neckartal mit einem guten Lauffener Tropfen im Glas und einem kleinen typischen Imbiss.