Historisches Festspiel 1631 Der Meistertrunk

Am Freitag vor Pfingsten ist es wieder soweit: Der Dreißigjährige Krieg lebt wieder auf. Vier Tage lang feiert Rothenburg die wundersame Rettung vor den Schergen des Generals Tilly, der die protestantische Stadt im Oktober 1631 eigentlich brandschatzen und plündern wollte. Man schreibt das Jahr 1631 und General Tilly fällt in die Stadt ein. In ihrer Not riefen die Ratsherren nach dem Kellermeister der Stadt, der dem Feldherrn einen großen Humpen reichte - gefüllt mit 3 1/4 l Wein. Offensichtlich milder gestimmt, versprach Tilly der Stadt Schonung, wenn einer der Ratsherren den Humpen auf einen Zug leeren könne. Er rechnete wohl nicht mit dem Pflichtbewusstsein und der Trinkfestigkeit des Altbürgermeisters Nusch, der die Tat vollbrachte - und anschließend in ein dreitägiges Koma fiel. Grund genug für die Rothenburger, dieses Ereignis an Pfingsten alljährlich kräftig zu begehen, wenn die Laiendarsteller des Historischen Festspiels "Der Meistertrunk" die Bühne betreten. In den Gassen der Stadt wüten - ganz authentisch - die Truppen der beiden verfeindeten Heere. Höhepunkt der Festtage ist der große Herreszug am Sonntag, der im Feldlager vor dem Galgentor mündet.