Historisches Festspiel 1631 Der Meistertrunk

Am Freitag vor Pfingsten ist es wieder soweit: Der Dreißigjährige Krieg lebt wieder auf. Vier Tage lang feiert Rothenburg die wundersame Rettung vor den Schergen des Generals Tilly, der die protestantische Stadt im Oktober 1631 eigentlich brandschatzen und plündern wollte.

Kanonendonner im Kaisersaal, singende Truppen im Feldlager vor der Stadt und ein Heereszug durch die mittelalterlichen Gassen – all dies kann der Besucher hautnah erleben, wenn er zu Pfingsten das Festspiel „Der Meistertrunk“ in Rothenburg ob der Tauber besucht. Vom 18.Mai bis 21.Mai stellen die Historiengruppen des Festspiels „Der Meistertrunk“ jene Episode aus dem 30-jährigen Krieg dar, als die Truppen des Liga-Generals Tilly Rothenburg belagerten und es einnahmen. Nur der Wein rettete in der Folge die bereits zum Tode verurteilten Räte der Stadt: Altbürgermeister Nusch beeindruckte den Anführer der siegreichen Armee, indem er einen Humpen mit 31/4-Litern Wein in einem Zug leerte – eben der namensgebende „Meistertrunk“.

Diese Geschichte wird im Theaterstück nacherzählt, welches die Festspielgruppen mehrfach im Kaisersaal aufführen (Freitag, 18.5.: 19.30 Uhr; Samstag, 19.5.: 15 Uhr und 17.30 Uhr; Sonntag, 20.5.: 10 Uhr und 12.30 Uhr; Montag, 21.5.: 12.30 Uhr). Am Feldlager vor dem Rödertor herrscht das ganze Wochenende über Festbetrieb, hier lagern die Truppen in ihren originalgetreuen Uniformen und Gewandungen. Zu den Höhepunkten zählen der Heeresumzug am Sonntag um 15 Uhr sowie die Feuerwache vor dem Tor am Samstag (20 Uhr). Den Auftakt macht am Freitag der Einzug der Historischen Gruppen (18 Uhr).