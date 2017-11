History, Culture & Identity

Vortrag in deutscher Sprache von Prof. Dr. Gabriele Pisarz-Ramirez, Universität Leipzig

Die Amerikanistin analysiert die Entstehung des Grenzraums zwischen den USA und Mexiko und wird dabei die frühe Geschichte der Migrationsbewegungen an dieser Grenze umreißen. In diesem Zusammenhang schildert sie die heutige Situation der Bevölkerung mit hispano-amerikanischen Wurzeln in Kalifornien. Migrationstrends und -politiken im 21. Jahrhundert werden dabei ebenso in Betracht gezogen, wie mediale Repräsentationen, kulturelle und demographische Entwicklungen als auch literarische und künstlerische Produktionen von Mexican Americans.

Prof. Dr. Pisarz-Ramirez lehrt am Institut für Amerikanistik der Universität Leipzig. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des Interkulturellen Dialogs, der Latino/a cultures und der Grenzforschung.