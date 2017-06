Wir freuen uns, euch zur zweiten Halbzeit der Hit&Run Allnighter in 2017 begrüßen zu dürfen.Nachdem wir auf die gekonnten und erfolgreichen Spielzüge unserer Gast-DJs in der ersten Halbzeit zurückblicken können, nehmen wir uns in der zweiten als Residents das Recht raus, das Spiel erneut in Fahrt zu bringen.Im Angriff also die altgewohnte, gut eingespielte dreier Formation aus:- Michael Sulz -- Scoundrel the Fatman -- Paule Bestermann.

Eine garantiert abwechslungsreich stürmische Party, die man sich nicht entgehen lassen sollte! Kommt laut, kommt zahlreich und kommt tanzend!