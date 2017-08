Hit & Run Allnighter

Werte Freunde der gepflegten Tanzmusik! Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, und der vorletzte Hit&Run 2017 öffnet dieses Mal seine Pforten wieder mit einer Gast-DJ Premiere.

Dieses Mal dürfen wir Mad Mike aus der Schweiz begrüßen! Der unter dem Schlagwort "Boss Sound for Boss People!" bereits seit Jahren in Zürich und Umgebung umtriebige Jack of all trades (u.a. Cool&Deadly, Chills&Thrills oder dem berüchtigten Kon-Tiki Nighter) wird die Tanzfläche mit ausgewählten R'n'B, Soul und Reggae-Scheiben unter Garantie zum Kochen bringen! Als Residents dieses Mal nur zu zweit: Michael Sulz (Soul galore) und Scoundrel the Fatman (Rocksteady/Boss Reggae).