Hitboutique haben eine Leidenschaft: Sie ziehen die größten Hits der Musikgeschichte aus der Plattenkiste und spielen sie in ihrer Lieblingsversion - ihrer eigenen!

Vor den Stilbrüchen der Hitboutique sind weder berühmt berüchtigte Hard Rock-Klassiker sicher, noch wird vor den großen Schmachtfetzen vergangener Jahrzehnte halt gemacht. Die Hits der Neuzeit werden natürlich auch nicht verschont und rotzfrech in den pastellfarbenen Anzug des „Easy Listening“ gesteckt. Ganz nach dem Motto „Play with your Superhit“.

Zusammen mit ihren drei Musikern, Silent Tobi, Smiling Andrew und Majestic James, erzeugt die fabulöse Lea dabei ein wunderbares Spannungsfeld zwischen musikalisch anspruchsvollen, jazzigen Arrangements und mädchenhafter Leichtigkeit, wobei die meisten Zuhörer erst mitten im Geschehen vergnügt erkennen, was hier eigentlich gespielt wird.

Besetzung: Fabulous Lea (voice & toys); Majestic James (guit); Silent Tobi (b); Smiling Andrew (dr)

Mehr Infos unter: http://www.hitboutique.de/Hitboutique/Hitboutique.html