Mit dem HNX-Tanzmarathon gehen wir mit Euch auf die Langstrecke ˆ ach, sagen wir es, wie es ist: Die Königsdisziplin steht an! Also packt Euch die Schrittzähler an den Arm oder ladet sie auf‚s Smartphone, kommt früh und geht erst, wenn Ihr 42 km auf unserer Tanzfläche geschafft habt. Chris Sonaxx, Marco Lehmann, Jano P, Klangagent, Bombes und T-WATCH sorgen für den Rhythmus, bei dem jeder mit muss, und ausreichend Getränkestände entlang unserer ≥Strecken„ haben wir bekanntlich auch!

CHRIS SONAXX (Discitchen / Impulse)

MARCO LEHMANN (Bukowski-Live)

JANO P (Dubwars / Tech-House)

KLANGAGENT (Bukowski-live)

BOMBES (deep-production)

T-WATCH (Bukowski-live)