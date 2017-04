Theatergruppe VERNICEFRESCATheater auf Italienisch mit ÜbertitelEine Stadt am Meer und ein Hügel aus dem man Wale sichten kann. Zwei Schwestern leben dort in der Geborgenheit und der Angst gegenüber dem Fremden. Eines Tages aber bringt das Meer eine Fremde in die Stadt... HO.ME erzählt wie der Mensch in einer immer komplizierteren Welt versucht, sich vor dem Fremden zu schützen. Er erfindet immer neue Wege, um sich sicher zu fühlen, dabei wird er letztendlich jeden Tag einsamer. In der Begegnung mit den Anderen realisiert man erstaunt, dass Körper und Seele das wahre Zuhause sind.Darsteller: Jessica Festa, Martha Festa, Rossella Massari, Arianna RicciardiRegie: Massimiliano Foà