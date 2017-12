Hochzeitsmesse im Alten Schloß in Gaildorf

× Erweitern Fotolia Hochzeitsmesse Schwäbisch Gmünd

Die 2. Hochzeitsmesse Gaildorf

Die „Glück in Weiß” – die Hochzeitsmesse Gaildorf am Sonntag, 28. Januar 2018, ist die zweite Ausstellung im Alten Schloß und wir und unsere vielseitigen Aussteller freuen uns schon sehr auf Euch. Unsere ausgewählten und wundervollen Hochzeitsdienstleister aus der Region rund um Gaildorf, Fichtenberg, Sulzbach und Schwäbisch Hall, zeigen Euch aktuelle Trends und sorgen mit Liebe zum Detail für Eure unvergessliche Hochzeit – so wird Euer Tag der Liebe zu etwas ganz Besonderem.

Zu den Dienstleistern gehören ausgewählte, besondere Anbieter aus der Region:

Schöne Braut- und Herrenmodenausstatter – auch in Maßkonfektion, Hair & Make-Up Artists, welche die Gastgeber passend stylen, ein Juwelier, das Standesamt Gaildorf, kreative Hochzeitspapeterie, besondere Tischdekorationen und Blumenschmuck, eine Konditorin präsentiert ausgefallene Torten, Künstler, die Euren Festtag fotografisch, musikalisch und künstlerisch begleiten, z. B. mit dekorativen Elementen der Lichttechnik, Vermietung von Hüpfburgen und einer witzigen Photobox. Außerdem haben wir einige Leckereien für Euch vor Ort, wie eine Candybar am Eingang des Schlosses oder leckere Eissorten zum Probieren und unsere Auswahl an leckeren Kuchen und Fingerfood.

Wir freuen uns auf Euch.