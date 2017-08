Hochzeitsmesse Crailsheim "Sag Ja"

Der Trend zum Heiraten ist ungebrochen! Jetzt brauchen Sie nur noch die richtige Inspiration und Ihre Hochzeit wird zum Highlight.

Am Samstag, 21.Oktober und Sonntag, 22. Oktober 2017 dreht sich in der Eventlocation Hangar in Crailsheim zum dritten Mal alles um den schönsten Tag im Leben. Heiraten ist ein Thema, das nie langweilig und dazu immer wieder neu erfunden wird. Zahlreiche Aussteller aus verschiedenen Branchen rund um die Hochzeitsplanung inspirieren die Besucher mit einer Vielfalt an hochwertigen Produkten und Ausgefallenen Ideen auf mehr als 3500 m² Fläche.

Messe im Hangar am Samstag 21.10 und Sonntag 22.10.2017

Öffnungszeiten:

Sa. 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

So. 10.30 Uhr – 17:00 Uhr