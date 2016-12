Hochzeitstanzkurs

Dieser Workshop richtet sich sowohl an Brautpaare als auch an alle, die auf Hochzeiten und ähnlichen Veranstaltungen auf der Tanzfläche ihr Glück versuchen wollen. Traditionell wird die Tanzrunde auf einer Hochzeit vom Brautpaar mit einem "Wiener Walzer" eröffnet. Daher widmen wir uns in diesem Workshop auch zunächst diesem Tanz. Darüber hinaus werden auch Discofox und Langsamer Walzer unterrichtet, da diese Tänze auf Hochzeiten zu den beliebtesten Tänzen zählen.

Der Kurs findet in Kooperation mit dem Tübinger Tanzsport Club TTC Rot-Gold statt. Bitte nur paarweise anmelden. Gebühr pro Person.

Unterrichtet wird von einem ausgebildeten Trainer mit Assistentin.