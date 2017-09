× Erweitern Hochzeitsträume

Traditionell, verspielt oder ausgefallen – die Hochzeitsträume Heilbronn zeigen am 7. und 8. Oktober die neuesten Trends in Sachen Brautmode. Und nicht nur die; im Alten E-Werk präsentieren über 50 Aussteller auch alles andere, was zu einer rundum gelungenen Hochzeit gehört.

Auf dem Weg zur eigenen Traumhochzeit gibt es viel zu organisieren. Wer das wichtigste – den passenden Partner – schon hat, findet bei den Hochzeitsträumen Heilbronn in allen anderen Bereichen ein vielfältiges Angebot. Geradezu brandaktuell sind die gezeigten Brautkleider, da die Designer ihre neuen Modelle immer Anfang Oktober ausliefern. Damit liegt die Veranstaltung im Block E nicht nur modisch ganz vorne. Das bisherige, rege Besucherinteresse zeigt, dass der frühe Termin zu Saisonbeginn ankommt.

Schon der erfolgreiche Start der Veranstaltung 2012 belegte deutlich, dass Heiraten immer noch im Trend liegt, wie Veranstalterin Petra Hartmann verdeutlicht: „Neben der Anzahl ist natürlich auch das Interesse der Besucher ausschlaggebend. Der Großteil der Paare lässt sich vor dem wohl wichtigsten Tag ihres Lebens umfassend und individuell beraten. Und der zeitliche Vorlauf der Planungen wird immer größer. Es soll die Traumhochzeit nach Wunsch, ganz ohne Abstriche sein.“

Ob nur verliebt, schon verlobt oder gar mit einem konkreten Termin im Kopf: Das Angebot der Aussteller deckt alle relevanten Bereiche ab; von Einladungskarten und Blumenschmuck über Ringe bis hin zur Hochzeitstorte. Und auch Anregungen zur perfekten Location, dem passenden Brautstrauß und den anschließenden Flitterwochen finden sich im Messe-Angebot: „Zum Gelingen eines Hochzeitsfestes tragen viele bei: Fotostudios, Frisöre, Visagisten, DJs, Musiker, oder auch der Limousinen-Service. Und auch für den Bräutigam gibt es ein breites Angebot, er will ja neben seiner Auserwählten modisch nicht nur eine Nebenrolle spielen“, erläutert Petra Hartmann, von M.A.X. GmbH – Events und mehr. „Neben dem bei weitem umfangreichsten Angebot an Produkten und Dienstleistungen sollen aber auch Kauferlebnis und Unterhaltung nicht zu kurz kommen.“

Vom besonderen Flair des ehemaligen E-Werks profitieren auch die Vorführungen und Modepräsentationen, die zum Programm der Hochzeitsmesse gehören. Dazu wird das rund 17 Meter hohe und von Stahlstützen und -trägern durchzogene Gebäude abgedunkelt und indirekt beleuchtet. Vor dieser stimmungsvollen Industrie-Kulisse werden die Highlights aus den aktuellen Kollektionen führender Hersteller an beiden Tagen jeweils um 14.00 und 16.00 Uhr präsentiert. Am Sonntag erwartet die Besucher zusätzlich noch eine weitere Show um 12.00 Uhr.

Info:

Hochzeitsträume Heilbronn 2017

Altes E-Werk (Block E) Heilbronn, Lichtenbergerstraße 17

Samstag, 7. Oktober, von 13.00 bis 17.30 Uhr und

Sonntag, 8. Oktober, von 11.00 bis 17:30 Uhr