„Höchste Zeit! – Der Erfolg geht weiter“ ist die Fortsetzung des grandiosen Bühnenhits „Heiße Zeiten“, der schon im Januar 2015 das Publikum im vollbesetzten großen Saal der Barbara-Künkelin-Halle höchst begeisterte und zum Mitsingen brachte. Freuen Sie sich auf einen brüllend komischen Abend über vier Frauen im Hochzeitsrausch. Bevor sie in den Hafen der Ehe einfährt, lässt es die Braut noch mal richtig krachen. Die Nacht vor der Heirat wird durchgezecht. Und dann? Kater am Hochzeitstag und was noch viel schlimmer ist: Filmriss. Im Übrigen sorgen eine erotische Begegnung im Hotelfahrstuhl, ein verschwundener Bräutigam und jede Menge Champagner für viel Aufregung und Situationskomik. Wieder begleitet eine vierköpfige Live-Band die vier Chaos-Ladys mit bösartig-witzig umgetexteten Hits der Pop- und Schlagerliteratur. Ein Gastspiel des Theaters im Rathaus Essen und EURO-Studio Landgraf.