Hölderlin Heimkunft

(...) Heimzugehen, wo bekannt blühende Wege mir sind. Dort zu besuchen das Land und die schönen Tale des Neckars (...) Und in Bergen ein Ort freundlich gefangen mich nimmt. Dort empfangen sie mich. O Stimmer der Stadt, der Mutter! O du triffest, du regst Langegelerntes mir auf! (...)

Vom Hauptwil in der Schweiz ist Friedrich Hölderlin im April 1801 unterwegs nach Hause und schreibst aus der Erinnerung eine seiner vielleicht schönsten Liebeserklärungen an die Heimat, die Landschaft und die Menschen seiner Nähe daheim: Heimkunft. An die Verwandten.

Peter Härtling, als Flüchtlingskind in Nürtingen aufgewachsen, ist der Dichter des Hölderlinromans, der Roman überhaupt (SWR) über den großen Sänger im Tübinger Turm am Neckar. Niemand hat Mythos und Banalität des Lebens von Hölderlin so buchstabengenau erzählt.

Kein Schauspieler in Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten Hölderlin so einfühlsam, eindringlich, schwäbisch herbzart verkörpert wie Bernhard Hurm vom Theater Lindenhof in Melchingen.

Die Passion für die Kunst bricht überall durch, hier, könnte man meinen, spricht Hölderlin persönlich", schreibt Veit Müller im Reutlinger Generalanzeiger, und weiter: Sein Gegenwart ist Uwe Zellmer. Ruhig und bedächtig liest er die Briefe Hölderlins vor.

Diese Lesung findet zum Gedenken an Peter Härtling statt.