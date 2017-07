Hofmann & Hofmann - Bilder-Keramiken

Ausstellung in der Kulturhalle Korn.

Beschreibung:

Öffnungszeiten

Mo – Fr 8.30 – 18.00 Uhr

Sa 8.30 – 14.00 Uhr

Ekkehardt Hofmann lebt seit 2002 als freischaffender Künstler in Leutershausen. Der 1942 in Weiden geborene Künstler unterrichtete zunächst als Lehrer an der Berufsschule in Ansbach und als Dozent am Staatsinstitut in Ansbach. Seit 1985 setzte er sich intensiv mit der Aquarellmalerei de Zeichnen und der Acrylmalerei auseinander und ist seit 2002 als freischaffender Künstler in Leutershausen tätig. Entscheidenden Einfluss auf seine Arbeiten hatten u. a. Oskar Koller Nürnberg, Bernhard Vogel Salzburg, Werner Maier und besuchte in der Folge mehrere Seminare bei Prof. Markus Lüpertz, Herbert Brandl und Prof. Jerry Zeniuk. E. Hofmann ist Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft und gibt seine Kenntnisse in der Malerei seit 1990 als Dozent weiter und lehrt an der Akademie Bad Reichenhall, leitet Malseminare im eigenen Atelier und organisiert Malreisen in die verschiedenste Länder. Werke von E. Hofmann werden in öffentlichen Instituten und von privater Hand angekauft und er selbst ist erster Preisträger beim Südwestdeutschen Aquarellpreis Außerdem veröffentlicht er Kataloge, Lehrbücher und Kunstbildbände.

Ilse Hofmann ist Autodidaktin im Bereich Keramik und betreibt ein eigenes Atelier in Leutershausen wo sie auch als Kursleiterin tätig ist, ferner unterrichtet sie an verschiedenen Volkshochschulen für Erwachsene und Kinder. I. Hofmann wurde auch durch zahlreiche Ausstelllungen einem breiten Publikum bekannt Ihre Keramiken bestechen durch eine strenge Formgebung bei freier Gestaltung und durch ein besonders farbliches Spiel der Glasuren oder durch einen individuellen Brand. Ferner experimentiert I. Hofmann u.a. mit Oxyden, Farbkörpern und Glasuren die für sie eine ständige Herausforderung bedeuten. Die Exponate erhalten dadurch ein besonders individuelles Farbenspiel und werden durch mitgebrannte Glasreste zu eigenwilligen Farbeffekten verfremdet. Neben dem Formen von Gefäßen und Schalen beschäftigt sich die Künstlerin auch mit dem Thema Mensch So entstehen Torsi, Köpfe und Masken sowie Figuren in Bewegung. Auch für den Außenbereich formt sie Skulpturen und Plastiken.