Hohaloher Helden

Open Doors – der in Hohenlohe bekannte Chor – begeistert mit ganz eigenem Sound. Chorleiter Uli Dachtler und und Band gehö- ren zu den „Hohâloher Helden“ und singen sich an diesem Abend in die Herzen ihrer Fans von nah und fern. Niemand möchte das Feuerwerk aus Emotionen und Musik verpassen. Lieder aus Rock, Pop, Gospel und eigene Open Door Songs, geschrieben von Uli Dachtler und Bärbel Henle, werden auf der Bühne lebendig. Genießen Sie einen Chorabend in hoffentlich wunderbar lauem Sommerwetter.