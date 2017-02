Ob Bäume, die über 100 Meter hoch in den Himmel ragen oder uralte Baumveteranen, die schon lebten als in Ägypten die Pyramiden gebaut wurden: In den Hohenheimer Gärten laden sie zum Staunen ein.

Bei der Sonntagsführung im Februar zeigen die Gartenexpertinnen Silke Horakh und Anna Krupp Besuchern eine Welt der Superlative.