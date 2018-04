Hohenlohe erleben - Jagsttal Wiesen Wanderung 2018

Die Jagsttalgemeinden Langenburg, Mulfingen, Dörzbach, Krautheim und das Herrenhaus Buchenbach laden dieses Jahr zum 9. Mal zur Jagsttal Wiesen Wanderung ein.

Diese in Deutschland einzigartige Veranstaltung führt über eine rund 38 km lange Gesamtstrecke zwischen Langenburg-Bächlingen und Krautheim–Gommersdorf und ist in 13 Stationen aufgeteilt, die im ½ Stunden-Takt von Pendelbussen angefahren werden.

Der Wanderer kann so seine individuelle Wanderstrecke zusammenstellen, die Programmpunkte seiner Wahl besuchen oder sich seine kulinarischen Highlights aussuchen.

Geführte Wanderungen,Firmenportraits, Ausstellungen und Info-Stände spiegeln die gesamte Vielfalt von Natur, Kunst, Wirtschaft und Kultur dieser Region wider.

Da werden Kräuter-, Erlebnis- Frauen und liturgische Wanderungen sowie Orts- und Burgführungen angeboten.Infostände zu Biber, Fledermäusen, Bienen, Zecken, Hornissen , „ Wo’s Kreucht und fleucht“ , zur Gewässerökologie oder zur Elektrobefischung sowie das Fischmobil in Gommersdorf oder Land- Lebensimpulse, Naturerlebnisse und ein Pflanzenquiz vermitteln Wissenswertes.

Patchworkausstellung, Skulpturen und Bilderausstellungen sowie offene Ateliers zeigen die Vielfalt und Kreativität der einheimischen Künstler .

Regionale und selbsthergestellte kulinarische Köstlichkeiten bestimmen die Speisekarte, z. B. Gerichte vom Schwäbisch-Hällischen Schwein oder eigenem Limpurger Rind, hausgemachte Landes Bratwurst in Dörzbach, Grünkernküchle mit Maiensalat, Demeter Geflügelfingerfood, Mostbesen mit Schafswurst und selbstgebackene Bienenwabenkuchen oder Bioschafsmilcheis. Zum Trinken gibt es Apfelsaft, Mai- oder Wiesenbowle , Schaumweine von Hohenloher Streuobstwiesen und Weine aus regionalen Weinbaubetrieben.Viele Aktionen richten sich speziell an Kinder, wie z.B. Baumklettern, Slackline, Waldquiz, Ponyreiten oder ein aufgebauter Sandkasten. Ein Falkner vermittelt Wissenswertes über heimische Greifvögel und Eulen.

In Mulfingen bietet das Unternehmen ebm-papst an seiner Station vor dem Werksgelände eine kleine Fotoausstellung zur Firmengeschichte, informiert über den ebm-papst Refreshing Pfad und gibt an die Wanderer Getränke aus.

Hohenloher Livemusik sorgt an vielen Stationen für Stimmung und urgemütliche Atmosphäre: Der Chor Drundernei gibt ein Konzert am Sonntagnachmittag in der Eberbacher Kirche, Stony Waters & Friends, Kurt Rösch, Kurt Klawitter und das Jazzkränzchen treten in Unterregenbach auf und in Buchenbach spielt Sabine Weiland am Piano Frühlingsweisen und Wanderlieder zum Mitsingen.

Durch eine Dauerbaustelle in Dörzbach wurden dieses Jahr die Fahrpläne des Busshuttles geändert, die im Flyer genannten Zeiten mußten geändert werden, bitte die aktuellen Zeiten dem Internet und der Presse sowie den Bushaltestellen entnehmen.

Ausführliche Infos sind unter www.erlebnis-mittleres-jagsttal.de oder Tel. 07938 992035 erhältlich. Ein Prospekt mit allen Programmpunkten gibt es im Herrenhaus Buchenbach, bei den teilnehmenden Gemeinden oder während der Veranstaltung an allen Stationen.