Hohenlohe macht´s Licht aus

Auch die Stadt Waldenburg wird sich in diesem Jahr an der weltweiten Aktion durch das Abschalten von Beleuchtung am 25. März 2017 von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr als Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz beteiligen.

Bereits 2007 fand in Australien die erste Earth Hour statt, im Jahr 2016 beteilgten sich weltweit über 170 Länder und setzten ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz.

In dieser Stunde wird das Licht in der Kernstadt von Waldenburg ausgeschaltet sein, ebenso die Beleuchtung des Schlosses, der Kirche und des Lachnersturms.

Durch das Fehlen dieser ausgewählten Lichtquellen wird keine Gefährdung entstehen.

Initiert wird diese Aktion im Hohenlohekreis von der Firma „geff“, die ihre Wurzeln in Waldenburg hat.