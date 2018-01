× Erweitern Hohenloher Immobilientage

Bei den »Hohenloher Immobilientagen« der Sparkasse Hohenlohekreis sind alle Immobilieninteressierten herzlich willkommen.

Die Aussteller präsentieren anhand von Plänen, Fotos und Modellen ein aktuelles und vielseitiges Angebot an Wohnungen und Häusern aus der Region. Für interessierte Besucher gibt es zusätzlich ein attraktives Vortragsprogramm mit Fachvorträgen rund um die Immobilie. In der Ausstellung »Der Hohenlohekreis und seine aktuellen Baugebiete« im zweiten Obergeschoss können Bauwillige sehen, wo es das für sie geeignete Bauland gibt. Als besonderer Service ist eine ganztägige Kinderbetreuung eingerichtet. Während die Kinder basteln und spielen, haben die Eltern die Gelegenheit, sich in aller Ruhe über das Angebot der Bauträger zu informieren beziehungsweise den Fachvorträgen zuzuhören. Am Informationsstand der Sparkasse Hohenlohekreis können sich die Besucher vom Team des Immobilen-Centers mit dem Leiter Oliver Scholl, dem Immobilienberater Jürgen Dietz und den Finanzierungsspezialisten rund ums eigene Heim nach dem Motto »Immobilienvermittlung, Finanzieren, Bausparen, Versichern« kompetent und unverbindlich beraten lassen. Ausgestellt sind detaillierte Pläne und Beschreibungen von aktuellen Immobilienangeboten. Darunter sind viele attraktive Gebrauchtimmobilien, Häuser, Wohnungen und Baugrundstücke in interessanter, gewachsener Wohnlage.

Ein wichtiger Baustein für eine solide Finanzierung ist immer noch der Bausparvertrag. Bei einer Beratung kann sich jeder informieren, wie er mit einem Bausparvertrag ein solides Fundament für sein Traumhaus legen kann. Die LBS Baden-Württemberg bietet hierzu ein breites Tarifangebot. Die Mitarbeiter der Sparkassenversicherung informieren um die Absicherung aller Risiken, wie zum Beispiel über die wichtigsten Versicherungen für das eigene Heim oder die Bauherrenhaftpflicht sowie die Absicherung im Alter.