Konzert mit Mr. Guitar Horst Luksch und Heart & Soul

× Erweitern (c) Daniel Oppelt heart and soul

Der Gitarrenvirtuose Horst Luksch, früher mal Lehrer an der Musikschule Hohenlohe, macht wieder auf sich aufmerksam. Anfang der 2000-er Jahre kürten ihn Musikkritiker in der internationalen Fachpresse zum besten Rockgitarristen Europas. Man nannte ihn in einem Atemzug mit Gitarrengrößen wie Joe Satriani und Steve Vai. „Als Mr. Guitar überschreitet er gerne Grenzen - von Rock bis Klassik - und setzt Maßstäbe“, so die Presse.

Das Gesangsensemble Heart & Soul aus der Region Würzburg ist im fränkischen Raum bereits bekannt. Kein Wunder: 13 Sängerinnen und Sänger bringen gekonnt Stücke aus Rock und Pop zum Besten - Ohrwürmer u.a. von den Beatles, Abba, Simon & Garfunkel, Clapton und Cohen. E-Piano, Saxophon, Percussion- und Gitarrenklänge runden das Klangerlebnis ab.

Nun haben sich das Gesangsensemble Heart & Soul und der Gitarrenvirtuose Horst Luksch zusammengetan. Die Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten und das Ergebnis ist etwas Besonderes!. Beim gemeinsamen Auftritt steht mal der Chor, mal der Gitarrist im Mittelpunkt, dann packen sie ihre Qualitäten zusammen. Langeweile ist da Fehlanzeige! „Geht echt durch Heart & Soul.“