Hohenloher Volksfest mit den Heimattagen

Vier tolle Tage warten beim diesjährigen Hohenloher Volksfest auf die Gäste. In Zusammenarbeit zwischen dem Volksfestausschuss, der Festwirtfamilie Gruber sowie der Gemeindeverwaltung wurde ein vielseitiges Programm zusammengestellt.

In diesem Jahr ist das Hohenloher Volksfest verbunden mit den Heimattagen. Der historische und bunte Festumzug am Sonntag und Montag steht unter dem Motto: »Zukunft braucht Herkunft«. Festauftakt ist am Freitag um 19.45 Uhr mit den Böllerschützen Gebsattel am Festzelt. Anschließend beginnt die Bierprobe mit dem Bieranstich durch Bürgermeisterin Weber, unter den Klängen des Fanfarencorps Blaufelden. Für Unterhaltung und Stimmung werden die Frankenland Musikanten sorgen.

Familiennachmittag, Kleintierschau, Feuerwerk, Krämermarkt & Kinderfest

Der Samstag wird mit der Gemeindemeisterschaft der Fußball-Jugendmannschaften um 10 Uhr auf dem Sportgelände eröffnet. Ab 13 Uhr findet der große Familiennachmittag im Vergnügungspark statt. Der Krämermarkt bietet seine Waren an, die Kleintierschau im Anbau der Markthalle sind ebenfalls geöffnet. Um 14.30 Uhr findet das Kinderfest im Spektrum statt. Neu und unterhaltsam wird der Heimatabend ab 20 Uhr im Festzelt. Anschließend sorgen die Gronachtaler Blasmusik für zünftige Unterhaltung. Am Sonntag 11 Uhr beginnt der Festumzug über die Silcherstraße durch die Hauptstraße, gleichzeitig öffnet die Messe für Energie und Umwelt in der Markthalle und auf dem Freigelände. Auch der Vergnügungspark, der Krämermarkt und die Kleintierschau werden geöffnet sein. Ab 19 Uhr beginnt der Unterhaltungs- und Stimmungsabend im Festzelt mit der Kzwoa-Band. Am Montag beginnt der Festumzug um 11 Uhr. Vergnügungspark, Krämermarkt, Kleintierschau und auch die Messe für Energie und Umwelt starten ebenfalls. Die große Bilderausstellung und der Luftballon-Wettbewerb sind im Foyer der Mehrzweckhalle am Gemeindestand zu finden. Ab 18 Uhr werden die Flamingos im Festzelt zum Ausklang nochmal richtig für Stimmung sorgen, bevor dann ein großes Brillantfeuerwerk die Hohenloher Volksfesttage abschließen wird.