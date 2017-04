Holger Mantey

von Wohltemperiert bis Ausbalanciert Mozart,Gershwin, Chopin & Co.Witzig & Virtuos

Seine Konzerte führten den Künstler bisher in 20 Ländern der Welt. Sein Programme, gespickt mit Elementen aus Klassik, Jazz und groovige Sounds die man von aktueller Musik her kennt, gehen bei ihm eine einzigartige Verbindung ein und so kann man auf ein abwechslungsreiches Piano-Rezital gespannt sein, bei dem der Musiker unterhaltsam durch das Programm führen wird. Eintauchen und genießen.