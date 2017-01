Holiday on Ice - Time

× Erweitern Holiday on Ice

Stellen Sie sich vor, Sie blättern durch Ihr ganz persönliches Fotoalbum: Der erste Kuss, die große Liebe, der unvergessliche Traumurlaub oder die legendäre Tanznacht mit Ihren Freunden. Inspiriert von diesen schönsten Momenten des Lebens lädt Sie die erfolgreichste Eisshow der Welt auf ein neues, außergewöhnliches Show-Erlebnis ein: „Time“.

Lassen Sie sich verzaubern und halten Sie die Zeit für einen Moment lang an: fulminante Eiskunstlauf-Performances und innovative Choreografien auf höchstem sportlichen Niveau lassen Sie die schönsten Erinnerungen des Lebens auf besonders eindrucksvolle Art Revue passieren. Untermalt von einem neuen Musikkonzept und brillanten Licht- und Showeffekten erleben Sie mit der neuen „Holiday-on-Ice-Show" „Time“ eine eindrucksvolle Inszenierung.

Mit über 328 Millionen Besuchern (das ist Guinness-Rekord!) ist „Holiday on Ice" die beliebteste Eisshow der Welt. Über 70 Jahre nach der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich „Holiday on Ice" von einer kleinen Hotelshow in den USA zu einem global agierenden Unternehmen entwickelt. Bereits im Jahr 1951 eroberte „Holiday on Ice" Europa und feierte im gleichen Jahr in Frankfurt die erste Deutschland-Premiere. Die beliebte Eisshow arbeitet mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. Jährlich entstehen so besonders innovative und originelle Produktionen, die pro Saison mit rund 1.000 Vorstellungen in mehr als 75 Städten in 15 Ländern weltweit gastieren.