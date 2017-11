× Erweitern Holiday on Ice

Valentina und Cheyenne Pahde sind die Gesichter der HOLIDAY ON ICE-Show ATLANTIS.

Stuttgart – Valentina und Cheyenne Pahde erfüllen sich mit ihrer Rolle als Testimonials für HOLIDAY ON ICE einen Kindheitstraum. Als Paten der neuen Show ATLANTIS besuchen die beiden Schauspielerinnen jede Tourstadt und lassen an ausgewählten Terminen gemeinsam mit HOLIDAY ON ICE den Wunsch vom großen Showmoment auf dem Eis wahr werden – so auch im kommenden Jahr in Stuttgart. Vom 25. bis 28. Januar 2018 dürfen sich die Besucher auf grandioses Eis-Entertainment und eine phantasievoll umgesetzte Geschichte in der Porsche-Arena freuen.

„Dass unser langersehnter Traum vom Eiskunstlauf bei HOLIDAY ON ICE erfüllt wird, ist für uns eine einzigartige Chance, auf die wir sehr stolz sind und die uns viel bedeutet“, so Valentina Pahde. Die gebürtigen Münchnerinnen haben schon als Kinder ihre Leidenschaft für den Eiskunstlauf entdeckt. Seit ihrem 6. Lebensjahr standen sie mehrmals die Woche auf dem Eis und bestritten bis zu ihrem 10. Geburtstag erfolgreich Wettkämpfe. Das Ziel war klar: HOLIDAY ON ICE. Die Kooperation mit dem Eis-Showgiganten ist für die beiden Schwestern eine riesige Überraschung. „Als die Anfrage von HOLIDAY ON ICE kam, brauchten wir keine Sekunde zu überlegen“, freut sich Cheyenne Pahde. Für ihre Rolle bei der RTL Serie „Alles was zählt“ steht die 22-Jährige seit 2016 jede Woche auf dem Eis.

Mit ATLANTIS präsentiert HOLIDAY ON ICE eine Hommage an das versunkene Paradies erstmalig als Eiskunstshow. 35 internationale Profiläufer werden Momentaufnahmen aus Leben und Liebe in Atlantis in Über- und Unterwasser-Szenerien zum Leben erwecken. „Die Show wird ein einmaliges Erlebnis mit vielen Emotionen, Glanz und Glamour. Besonders freue ich mich auf die Musik und die Performances. HOLIDAY ON ICE schafft es immer wieder, das ganze Publikum zu begeistern und mitzureißen. Diese Atmosphäre in den Hallen kann man nicht nachmachen, die muss man live miterleben“, berichtet Valentina. Die Zuschauer erwartet Eislaufkunst auf höchstem Leistungsniveau.