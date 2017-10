Hollywood & Gangsters

Hollywood ist bekannt für Glanz und Glamour – damit verbunden ist aber auch eine kriminelle Unterwelt, die im Schatten der Traumfabrik steht. Am Fr. 3.11. um 18:45 Uhr können sich Interessierte im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen gemeinsam mit Scott Stelle treffen und im Rahmen des Schwerpunktthemas „Kalifornien“ Joan Didions Roman „Play It as It Lays“ aus dem Jahr 1970 analysieren. Der amerikanische Klassiker, der 1972 verfilmt wurde, stellt den wurzellosen, konsumorientierten Lebensstil, der in Kalifornien an der Tagesordnung stand, in den Mittelpunkt. Im Laufe ihres Lebens gerät die erfolglose Schauspielerin Maria Wyeth immer weiter in einen Abwärtsstrudel aus Nervenzusammenbrüchen, übermäßigem Alkoholkonsum und Ehebruch.

In englischer Sprache