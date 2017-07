× Erweitern Home & Garden Monrepos

Die bekannte Domäne Monrepos von S.K.H. Herzog von Württemberg mit den schattigen Baumalleen, dem schmucken, barocken Seeschlösschen und der weitläufigen Parkanlage bildet die zauberhafte Kulisse für die Home & Garden vom 17. bis 20. August 2017.

„Einzigartig ist für mich diese großartige Ausstellungsfläche zwischen Seeschloss Monrepos und den Grünflächen, sowie dem benachbarten Weingut Herzog von Württemberg, dem Golfclub und dem Hotel, das doch sehr tolle Synergien zur Home & Garden herstellen lässt“, meint Margit Metzger, Projektleiterin Home & Garden Ludwigsburg. „Pünktlich zum Sommeranfang konnten wir einen namhaften Outdoorküchenhersteller als Aussteller gewinnen, die Firma Oehler Ladensystem GmbH aus Mengen wird erstmal ausstellen und angesagte Outdoorküchen präsentieren“, sagt sie stolz.

Der Standort Ludwigsburg ist ein Erfolgsgarant, auch was die Besucherzahlen angeht, nicht nur wegen seiner hervorragenden Lage, auch ein spannendes Rahmenprogramm und der besondere Ausstellermix, machen diese Vier-Tage-Veranstaltung zu einem Besuchermagnet. Bereits zum dritten Mal findet der Trendwalk statt, eine Produktschau in Bewegtbildern von einer professionellen Model Agentur umgesetzt,

in der sich die Besucher einen groben Überblick über Produkthighlights verschaffen können. Hier gibt es nichts von der Stange.

H&G als Marke:

Die Serie Home & Garden geht in 2017 ins 21. Jahr und die Home & Garden Event GmbH mit Sitz in Lübeck führt die Veranstaltung bundesweit durch und tourt von April bis September durch die Republik mit Standorten im Rheinpark Köln, dem ehem. Gelände der Bundesgartenschau, auf der renommierten Galopprennbahn in Düsseldorf, im Derby-Park Klein Flottbek in Hamburg, im Olympiareiterstadion Berlin, auf der Domäne Monrepos, in Schloss Salem und dem Schlosspark im Seaside Baldeney in Essen.

Seit 21 Jahren in Folge nutzen regionale, nationale und internationale Aussteller die beliebte Marke Home & Garden als Plattform, um in einer einzigartigen Umgebung Produkte und Angebote neu in Szene zu setzen. Qualitativ hochwertige Präsentationen von namhaften Ausstellern stehen für die Marke, als auch ein ausgewogener Produktmix in den Genren Haus, Heim, Garten, Finefood, Tourismus, Mode, Schmuck und Kunst.

Neben einem breit gefächerten Angebot erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Vorträgen, floristischen Präsentationen und Weinverkostungen. Auch die kleinen Besucher der Home & Garden sind herzlich willkommen und werden im Pavillon des Paradies-Gärtchens mit tollen Aktionen betreut, während die Eltern entspannt über die Ausstellung flanieren.

Die Home & Garden Ludwigsburg ist Donnerstag bis Samstag (17. bis 19. August) täglich von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 20. August zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung der Eltern freien Eintritt.

Ausreichender Parkraum ist in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes vorhanden. Durch die S-Bahn-Anbindung ist der Schlosspark Monrepos für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gut erreichbar.