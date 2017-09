Die nächste "Homebase" Clubnight folgt! Die Elektro-Nachtschicht mit brachialer Sound- und Laseranlage und feinster elektronischer Musik von ++ SHIN & SUNDAY BRAIN ++ KEVIN KÖLLE ++ DENNIS REICHELT - bis in die Morgenstunden.

Du trittst ein und weißt das du hier "zuhause" bist. Leute die man kennt, eine brachiale Anlage, gute Drinks und cooler Sound ist das, was wir dir persönlich vermitteln wollen. Also komm vorbei und feier mit uns in deinem Elektroclub bis in die frühen Morgenstunden.

proTON / Elektron the Club

-> It's my #Homebase!