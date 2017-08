Hometown Crew, Impolso & Dadar

Am 05. Juli haben Hometown Crew erst ihr neuestes Musikvideo zu dem Song Sideline veröffentlicht und im September kommen sie dann in’s Epplehaus nach Tübingen.

Hometown Crew sind Richard Tax (Guitar), Sven (Squirrel) Bormans (Guitar), Nick van der Meer (Bass), Kobus Litjens (Drums) & Daan Pleunis (Vocals). Die fünf Jungs aus Weert (Niederlande) machen soliden oldschool Hardcore-Punk.

Ihre Demo könnt ihr auf Bandcamp mit dem „Name Your Price“ Tag finden.

https://hometowncrew.bandcamp.com/

Am 09. September dann, spielen sie im Epplehaus gemeinsam mit den Bands Impulso und Dadar.

Impulso machen kraftvollen Punk mit italienischem 80s Hardcore Einfluss. Die Band besteht aus Ex-Membern der Bands Sang, Left in Ruins, Crop Circles, Shitty Life and more. Ihre erste 7“ erscheint diesen Sommer auf Erste Theke Tonträger.

Ihr könnt ein wenig vorhören und euch einen Eindruck verschaffen indem ihr diesen Soundcloud-Link verwendet: https://soundcloud.com/user-790739148/sets/first-ep/s-H92FL

Dadar ist nach Angaben des Labels Murung Records therapierende Musik für launische Leute. Persönlich würde ich sie als Garagen Power-Pop/Punk bezeichnen, doch Genres verschwimmen immer und immer wieder und manchmal kann man einfach nicht richtig liegen. Macht euch selbst ein Bild von dieser großartigen Band.

Auf Bandcamp findet ihr eine kleinen Teil ihrer Sachen unter dem „Name Your Price“ Tag.

https://murungrecords.bandcamp.com/album/mrng-001-dadar-dadar-tape