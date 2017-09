Hommages II - A Musical Dedication

Zu den ältesten und zeitlosesten Arten des musikalischen Ausdrucks gehören Musikstücke, die einem Menschen, einer Stadt oder einer Landschaft gewidmet sind. Diese in Musik gesetzte Vielfalt an Emotionen und Fantasie einer Hommage sind oft ein persönlicher Ausdruck des Komponisten oder der Komponistin an den Widmungsträger. Manchmal sogar eine Liebeserklärung. Die Formen einer Hommage sind so zahlreich und bunt wie die Fantasie und Emotionen der Komponierenden und der Person, für die sie geschrieben wurde.

Hommagen sprechen uns direkt an, weil ihre emotionale und musikalische Botschaft und Schönheit meistens sehr deutlich zu verstehen sind. Der Inhalt spricht direkt zu uns und erzählt uns eine musikalische Geschichte durch musikalische Kontraste wie die Schönheit, das Charmante, die Fantasie, den Witz, die Trauer, den Humor, die Erinnerung, die Hoffnung, die Sehnsucht, die Poesie und das Ahnungsvolle.

Der Basler Gitarrist Christoph Denoth lehrt an der Royal Academy of Music in London und trat zuletzt in Buenos Aires am Radio Nacional, in Istanbul, New York, Toronto, Zürich und London auf.