Honey and the Moon – zwei Stimmen, die eine süß wie Honig, hinaufstrebend, die Andere sanft wie der Mond, die Stimme der Erde zugewandt. So vereinen sich Gold und Silber, Tag und Nacht, das Irdische und das Himmlische, zu einem sanften Klangerlebnis.

Zweistimmig vorgetragene eigene Songs, untermalt von zarten Gitarrenklängen, erzählen von kleinen und großen magischen Augenblicken aus dem Leben. Die Lieder handeln von Sehnsucht, Hoffnung und Lebensfreude, von Abschied, Melancholie und Verlust. Ihr Repertoire umfasst überdies auch Coversongs aus dem Rock- und Popgenre.

Jana Breuling und Maren Klein lernten sich im Sommer 2017 über eine

Kontaktplattform für Musiker im Internet kennen und teilen seitdem die gemeinsame Liebe für zweistimmigen Gesang.

Eigene Lieder 2017/18:

Sea of life

Safe in you

Blue Fences

Butterfly

Fog over the Hills

