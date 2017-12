Die HORIZON Stuttgart ist das zentrale Event für Orientierung nach dem Abi in Baden-Württemberg. Hier können sich Schüler und Abiturienten bei über 160 Hochschulen, Unternehmen und Organisationen aus dem In- und Ausland persönlich beraten lassen. Zudem finden vor Ort kostenlose Workshops statt, die perfekt auf die Zeit VOR und NACH dem Abi vorbereiten. Hier gibt es praktische Hilfe von Experten zu Zeit- und Stressmanagement, Prüfungsvorbereitung oder Präsentationstechniken. Es gibt Bewerbungstipps, praktische Orientierungshilfen und einen Studium-Interessentest der staatlichen Hochschulen. In Vorträgen und Talkrunden bekommt man zudem jede Menge Infos zu Themen wie Studienfinanzierung und Gap Year.