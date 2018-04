Horn & Pipe

“Horn & Pipes”, das sind Peter Dußling (Saxophon) und Stephan Lenz (Orgel) und in Crailsheim keine Unbekannten mehr. Sie präsentieren zum 120. Geburtstag des berühmten amerikanischen Komponisten bekannte Songs und Stücke in jazzigen Arrangements (Rhapsody in Blue, Summertime u.v.m.), aber auch Stücke anderer Komponisten wie Bach und Mendelssohn.