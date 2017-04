Laurent Albrecht Breuninger I ViolineSibylle Mahni I HornThomas Duis I Klavier

Sibylle Mahni, Mitglied im Ma’alot-Quintett, arbeitet derzeit als Solo-Hornistin im Frankfurter Opern- und Museumsorchester sowie als Professorin für Horn an der Hochschule für Musik in Saarbrücken. Als Solistin tritt sie weltweit mit vielen bedeutenden Orchestern auf. Ihr großes Engagement für die Kammermusik führte sie z.B mit Christian Tetzlaff und Isabelle van Keulen zusammen. Laurent Albrecht Breuninger erhielt 1997 den 2. Preis beim renommierten Brüsseler Concours Reine Elisabeth - was noch keinem deutschen Geiger gelungen ist. Mit namhaften Sinfonieorchestern und in Kammermusikformationen konzertiert Breuninger über Europas Grenzen hinaus. Dies gilt auch für Thomas Duis, der 1986 den berühmten Artur Rubinstein Wettbewerb in Tel Aviv gewann und nachfolgend Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe wurde. Der Pianist ist Gast bei den großen Festspielen und konzertiert auf allen Kontinenten.

Ligeti / Trio für Violine, Horn und KlavierFranck / Sonate für Violine und Klavier A-DurBrahms / Trio Es-Dur op. 40 für Violine, Horn und Klavier