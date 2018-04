Eine Stunde pure Energie! Die Tänzerinnen und Tänzer der Kibbutz Contemporary Dance Company ziehen mit ihrer physischen Kraft und emotionalen Eindringlichkeit das Publikum in ihren Bann. Rami Be'er, Choreograf und künstlerischer Leiter der Kibbutz Contemporary Dance Company, gibt keine Inhaltsbeschreibung seines Stückes. Stattdessen lädt er das Publikum ein, eigene Interpretationen zu seinen »Reflexionen über die Welt« zu finden. Der Titel »Horses in the Sky« entstammt einem Album der kanadischen Postrock Band A Silver Mt. Zion und ist eines der 19 Musikstücke, zu denen dieser Tanzabend entstand. Es sind Werke von Björk über Murkof bis hin zu Elvis Presley, Theater- und Filmmusik, Pop, Blues und Vaudeville – nahtlos ineinander verwoben.

Die Kibbutz Contemporary Dance Company, 1970 von Yehudit Arnon gegründet und bis 1996 geleitet, gilt als eine der führenden Tanzkompanien Israels. Beheimatet ist sie im Kibbuz Ga’aton im Norden Israels, wo neben der professionellen Tanzkompanie auch die Nachwuchskompanie KCDC 2 ansässig ist sowie ein Ausbildungsinstitut für bis zu 400 Schülerinnen und Schüler. Rami Be’er, in Ga’aton geboren und aufgewachsen, studierte Tanz u.a. bei Yehudit Arnon und übernahm 1996 die Kompanieleitung von ihr. Geprägt durch seine Handschrift erlangte die Kibbutz Contemporary Dance Company auch international große Anerkennung. Sie absolviert bis zu 200 Vorstellungen im Jahr: auf der eigenen Bühne, in Israel und weltweit. Rami Be’er erhielt zahlreiche Preise innerhalb Israels und im Ausland und ist ein gefragter Gastchoreograf bei internationalen Ensembles.