Die abendfüllenden Bühnenshow "Magie – Täuschung - Illusion" zeigt die Zauberkunst in ihrer ganzen Vielseitigkeit. Lassen Sie sich für zwei Stunden in das Reich der Magie und die Welt des Unerklärlichen entführen und erleben Sie einen zauberhaften Abend - jenseits der Wirklichkeit. Ein magischer Glanzpunkt in Ihrem Unterhaltungsprogramm und ein unvergessliches Erlebnis für die Besucher.