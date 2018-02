Horst Schwarz - Retrospektive zum 80. Geburtstag - Vernissage

Der Künstler Horst Schwarz

1938 geboren in Steinenberg, Kreis WaiblingenSeit 1950 in Abstatt, Kreis Heilbronn. Handwerkerlehre als Maler, Höhere Fach- undMeisterschule Stuttgart, Dekorationsmaler, Gebrauchsgraphiker,Designer, Art Director bis 2001Freischaffend in den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik, Kunst am BauSeit 1968 Mitglied im Künstlerbund HeilbronnSeit 1981 im Künstlerverzeichnis Baden-WürttembergÜberregionale Ausstellungen auch im Ausland2012 Verleihung des “Goldenen Rällings” der Gemeinde Abstatt2013 Verleihung der “Staufer Medaille” des Landes Baden Württemberg

Wir laden Sie und Ihre Freundinnen und Freunde herzlich ein. Am Abend der Ausstellungseröffnung gestaltet die Musikschule Schozachtal die musikalische Umrahmung.

Austellungseröffnung am 23. März 2018, 19.00 Uhr

Ausstellungsdauer: von 23. März bis 22. Juni 2018