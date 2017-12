Hospitality Heidelberg

Mit London Elektricity uva.

Zum vierten Mal kommt das bekannteste Drum&Bass Label unseres Universums mit einer eigenen Clubnacht nach Heidelberg und bringt die Halle zum beben! Nach den ersten drei Hallenzaubern im Juli 2015, Januar 2016 und Januar 2017 freuen wir uns umso mehr auf das nächste Date, um die Halle ein weiteres Mal zu zertanzen: 27.01.2018! Dieses Mal mit einem exklusiven MED SCHOOL Showcase auf dem 2ten Floor.Hospital Records Labelhead LONDON ELEKTRICITY aka Tony Colman wird euch zum ersten Mal seit 5 Jahren brechende Beats um die Ohren hauen: Mit dem sechsten Studioalbum “Are We There Yet?” zeigte er ein weiteres Mal, was auch nach so langer Szenezugehörigkeit noch in ihm steckt. Er bespielte zudem mit seiner LONDON ELEKTRICITY BIG BAND alle grossen Festivals des Jahres mit einer atemberaubenden Liveshow. Bei uns steigt die Freude ins Unermessliche! Tony, great to have you back!Einer der vielversprechendsten Jungtalente aus Amsterdam steht ebenfalls für euch hinter den Plattentellern: MADUK! Er gewann den Preis für den Besten Newcomer Produzenten, wurde von weiteren Künstlern wie Pendulum, Netsky und Camo & Krooked supported und hat außerdem Releases auf Labels wie Viper Recordings und seinem eigenen Imprint „Liquidcity Records“. Das kann nur fett werden! Unser Special Guest ist DJ MARKY aus Brasilien! Er brachte als einer der ersten DJs den Drum and Bass aus Großbritannien in sein Heimatland. Somit wurde er in Brasilien zu einem der führenden DJs dieser Szene, Resident im Toca Club und er trat in den verschiedensten Radioshows auf. Außerdem schaffte er es auf Anhieb in die britische Single-Charts. Ein Urgestein des Drum and Bass, welchen man erlebt haben muss, nicht zuletzt wegen seiner unglaublichen Scratching Skillz!Supported werden diese Künstler von unseren Residents und guten Freunden S-KAY & MESSIAH, welche natürlich auf der Hospitality nicht fehlen dürfen und sicherlich ein 1A Warmup abliefern werden.Doch damit nicht genug: Stimmgewaltige Unterstützung bekommen die DJs von Publikumsliebling und Hospital Resident DYNAMITE MC, MC FAVA von Spearhead Records aus Freiburg und MC KRYPTOMEDIC aus München! Auch auf dem zweiten Floor wird's heiß! MED SCHOOL lädt zum exklusiven Label Showcase und wir feiern dieses Lineup jetzt schon wie Bolle!ETHERWOOD, welcher schon die letzten beiden Jahre die Halle zerfetzt hat, ist als MED SCHOOL Aushängeschild natürlich mit von der Partie und hat sicherlich einige Stücke seines neuen Albums dabei. KEENO und WHINEY sorgten mit ihren Alben 2017 weltweit für Furore und sind mittlerweile aus den DnB Lineups dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Boys, we’re so happy to have you onboard!Für den lokalen Support zeigen sich die Baesse.de/Basskantine Residents RESQ & SYKES verantwortlich und werden BACK2BACK den Showcase perfekt abrunden.Gehosted wird der Floor von RUTHLESS MC, seines zeichens MED SCHOOL Resident und am 27.01.2018 zum allerersten Mal in Heidelberg zu Gast! We’re looking forward to your debut, mate!