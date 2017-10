Die formidablen Hot Club Harmonists um die bekannten Tübinger Musiker Katalin Horvath und Frank Wekenmann feiern dieses Jahr ihr zehnjähriges Bandjubiläum.Aus diesem Anlass präsentieren sie im Sparkassen Carré ihre brandneue CD "Vacances en France", sowie einige ihrer größten Publikumserfolge. Charmant und witzig präsentiert trifft wie immer Swing im Stile des unsterblichen Django Reinhardt auf osteuropäische Folklore. Und unvergleichlich gefühlvoll gesungene Lieder wechseln sich ab mit aberwitzig virtuosen Improvisationen!

Das Sparkassen Carré wird zum Jazzkeller am Montmartre und zur Csárda in der PusztaUngarns. Die Hot Club Harmonists ziehen mit ihrer Frische, ihrem Abwechslungsreichtum und ihrer Raffinesse alle Zuhörer in ihren Bann - bei Konzerten in ganz Deutschland und sicher auch bei ihrem Heimspiel in ihrer Stadt.

Katalin Horvath – Gesang

Matthias Buck – Violine

Frank Wekenmann – Solo-Gitarre

James Geier – Rhythmus-Gitarre

Steffen Hollenweger – Kontrabass