Hot Jazz, Swing and Blues der Roarin Twenties, 1920 1930 1940er

SALONIKER STRING AND SWING ORCHESTRAHOT JAZZ, Swing and Blues der Roarin´ Twenties, 1920 1930 1940erJazzkonzert mit Special Guest: Tap and TraySonntag, 28.5.2017 um 11 Uhr (Premiere!)Konzertmuschel Cannstatter Kursaal, Königsplatz 1, 70372 StuttgartPatrick Siben und sein SALONIKER STRING AND SWING ORCHESTRA Handgemachter HOT JAZZ im Big-Band-Sound.Das orbitale Vollmondkonzert vom Stuttgarter Fernsehturm wird als OPEN-AIR in der Konzertmuschel am Cannstatter Kursaal terrestrisch fortentwickelt.So klangen die Big-Bands der legendären ROARIN' TWENTIES !Die am Broadway gefeiterten Steptänzer Kurt Albert und Klaus Bleis alias TAP & TRAY sind Special Guest in der neuen Konzertreihe der Saloniker. Ihre Shows gehören zu den erfolgreichsten Steptanz-Acts Europas. Wenn die beiden Künstler mit atemberaubender Schnelligkeit und scheinbar müheloser Leichtigkeit zu swingender Musik mit ihren Taps über den Boden oder auch Biertische fegen, reißen sie jedes Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.Die Kursaalgastronomie bewirtet Sie ab 10:30 Uhr.